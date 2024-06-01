Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об иноагентах, после чего он вступил в силу.
"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", - сказал Папуашвили на брифинге. Как пояснил председатель парламента, после публикации закона в профильном вестнике у Минюста будет 60 дней на то, чтобы подготовить требуемые нормативные акты и открыть электронный портал для организаций. После этого неправительственным организациям и СМИ, подпадающим под действие документа, предписано зарегистрироваться в реестре и опубликовать финансовую декларацию за 2023 год, сообщает ТАСС.
Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Повторно принятый закон был снова направлен Зурабишвили, у которой было пять дней на то, чтобы его подписать. В обратном случае документ подписывает и публикует спикер парламента, после чего он вступает в силу.
Как пояснял Папуашвили, после публикации закона открывается электронный портал, на котором надлежит регистрироваться организациям, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подпадающие под действие закона НПО и СМИ будут называться организациями, проводящими интересы иностранной силы и обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9 тыс.). Если декларация не будет предоставлена после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,2 тыс.).