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В Кишиневе зафиксирована вспышка кори

В Кишиневе зафиксирована вспышка кори
Фото: открытые источники

В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори. Заразились пять детей из одной семьи. Об этом 3 июня сообщил заместитель главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан, пишет newsmaker.md.

«На прошлой неделе зафиксировали вспышку кори в семье с пятью детьми. Все пятеро заболели корью. Это довольно тяжелый случай, но все под контролем, состояние пациентов стабильное», — сказал Болокан на заседании муниципальных служб.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала 2024 года в Молдове диагностировали более 60 случаев кори.

Корь — опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Симптомы болезни — высокая температура, воспаления глаз, слезотечение, выделение из носа и сухой кашель. На третий день болезни на коже выступают красные пятна, которые сначала появляются в области лица и шеи, а затем распространяются по всему телу. От кори нет специфичного лечения, предотвратить заражение может только прививка.
  • Вчера, 11:34
  • DTV
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