В ходе проведенного Президентом селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления обратили внимание на массовость участия приднестровцев и гостей республики в мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей. Главы государственных администраций отметили небывалую активность граждан. В этом году задействовали гораздо больше, чем прежде, площадок, и все они были востребованы. В Тирасполе праздничные марафоны были проведены муниципальными службами не только в Екатерининском парке, но и в сквере Авиаторов, а также на площадках у 5-й и 18-й школ. Множество локальных развлекательных программ прошло во дворах жилых домов и в учреждениях. Бендерский парк Невского в субботу посетили свыше 10 тысяч человек, рассказал Роман Иванченко. Президентом отмечены разноплановость мероприятий и креативный подход организаторов, между которыми существует некая состязательность, что, безусловно, идет на пользу тем, для кого готовятся культурно-массовые мероприятия, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководителя страны проинформировали, что часть приуроченных ко Дню защиты детей событий отложили на неделю, чтобы плотность праздничных программ не умалила их значимости. К примеру, в Слободзее торжественное открытие реконструированного летнего кинотеатра проведут в следующие выходные. В течение июня празднично откроют новые площадки при бендерских школах 11 и 15, а также у первой гимназии.
На совещании говорили об исполнении программы капвложений текущего года и работе над проектом ФКВ-2025. Президент напомнил о действующем принципе первоочередности завершения строительства и ремонта. Что касается новых участников госпрограммы, то их выберут на основании поступающих от глав городов и районов заявок. На многие объекты Вадим Красносельский выезжает лично. Во вторник руководитель страны планирует побывать с инспекцией в Бендерах. В завтрашнем рабочем графике также проведение большого совещания с главами госадминистраций на площадке Администрации Президента.
Глава Каменки рассказал о состоявшемся на минувшей неделе открытии ежегодного фестиваля «Камертон». В этом году старт творческому лету дали юные воспитанники каменской школы искусств. В Слободзейском районе в ближайшее время сдадут в эксплуатацию врачебную амбулаторию села Коротное. Бендерская станция юных туристов проводит слет «Юный эколог Приднестровья». В селе Гиска завершают ямочный ремонт дорог. Следующая точка – Протягайловка.
Среди тем, которые обсуждали сегодня, – готовность к летне-оздоровительному сезону. В каникулярный период ребят ждут «Спартак», «Виктория», «Днестровские зори» и дубоссарский лагерь. Из более чем трех с половиной тысяч путевок почти треть полностью оплачивает государство. Они предназначены для сирот, детей защитников и юных членов многодетных семей. Еще 110 детей-инвалидов пройдут в летний период курс оздоровления на базе санатория «Солнечный». Пребывание там детей и сопровождающих их взрослых лиц будет оплачено из республиканского бюджета.
Растет количество досуговых площадок для детей при образовательных и иных учреждениях. Вадим Красносельский запросил детализированную информацию о задействованных учреждениях и охвате детского населения республики.