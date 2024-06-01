Dnestr.TV

 
0

Президент провел селекторное совещание

Президент провел селекторное совещание
Фото: пресс-служба Президента ПМР

В ходе проведенного Президентом селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления обратили внимание на массовость участия приднестровцев и гостей республики в мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей. Главы государственных администраций отметили небывалую активность граждан. В этом году задействовали гораздо больше, чем прежде, площадок, и все они были востребованы. В Тирасполе праздничные марафоны были проведены муниципальными службами не только в Екатерининском парке, но и в сквере Авиаторов, а также на площадках у 5-й и 18-й школ. Множество локальных развлекательных программ прошло во дворах жилых домов и в учреждениях. Бендерский парк Невского в субботу посетили свыше 10 тысяч человек, рассказал Роман Иванченко. Президентом отмечены разноплановость мероприятий и креативный подход организаторов, между которыми существует некая состязательность, что, безусловно, идет на пользу тем, для кого готовятся культурно-массовые мероприятия, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководителя страны проинформировали, что часть приуроченных ко Дню защиты детей событий отложили на неделю, чтобы плотность праздничных программ не умалила их значимости. К примеру, в Слободзее торжественное открытие реконструированного летнего кинотеатра проведут в следующие выходные. В течение июня празднично откроют новые площадки при бендерских школах 11 и 15, а также у первой гимназии.

На совещании говорили об исполнении программы капвложений текущего года и работе над проектом ФКВ-2025. Президент напомнил о действующем принципе первоочередности завершения строительства и ремонта. Что касается новых участников госпрограммы, то их выберут на основании поступающих от глав городов и районов заявок. На многие объекты Вадим Красносельский выезжает лично. Во вторник руководитель страны планирует побывать с инспекцией в Бендерах. В завтрашнем рабочем графике также проведение большого совещания с главами госадминистраций на площадке Администрации Президента.

Глава Каменки рассказал о состоявшемся на минувшей неделе открытии ежегодного фестиваля «Камертон». В этом году старт творческому лету дали юные воспитанники каменской школы искусств. В Слободзейском районе в ближайшее время сдадут в эксплуатацию врачебную амбулаторию села Коротное. Бендерская станция юных туристов проводит слет «Юный эколог Приднестровья». В селе Гиска завершают ямочный ремонт дорог. Следующая точка – Протягайловка.

Среди тем, которые обсуждали сегодня, – готовность к летне-оздоровительному сезону. В каникулярный период ребят ждут «Спартак», «Виктория», «Днестровские зори» и дубоссарский лагерь. Из более чем трех с половиной тысяч путевок почти треть полностью оплачивает государство. Они предназначены для сирот, детей защитников и юных членов многодетных семей. Еще 110 детей-инвалидов пройдут в летний период курс оздоровления на базе санатория «Солнечный». Пребывание там детей и сопровождающих их взрослых лиц будет оплачено из республиканского бюджета.

Растет количество досуговых площадок для детей при образовательных и иных учреждениях. Вадим Красносельский запросил детализированную информацию о задействованных учреждениях и охвате детского населения республики.
  • Вчера, 11:41
  • DTV
  • Просмотров: 91
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна