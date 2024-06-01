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"Зимбру" оштрафован на 25 000 леев из-за поведения фанатов в финале Кубка Молдовы

"Зимбру" оштрафован на 25 000 леев из-за поведения фанатов в финале Кубка Молдовы
Фото: Facebook FMF

На своем заседании Дисциплинарная Комиссия FMF решила оштрафоваить "Зимбру" на 25 000 лей из-за поведения фанатов в финале Кубка Молдовы против "Петрокуба" (1:3), пишет moldfootball.com.

Матч начался с опозданием на 2 минуты 30 секунд из-за того, что фанаты кишиневского клуба, расположенные в 8-м секторе стадиона "Зимбру", бросили на поле белые полоски бумаги и другие предметы, а за минуту до начала матча болельщики "Зимбру" жгли файера и фейерверки.

Также на 18-й и 87-й минуте матча болельщики "Зимбру" скандировали нецензурные слова в адрес соперника на протяжения матча.

На 40-й и 41-й минуте матча болельщики кишиневского клуба бросили на поле конфетти и для того чтобы их убрать, матч был приостановлен на 45 секунд.

Данное решение может быть обжаловано в течении 7 дней.

Напомним, что в начале мая "Зимбру" был оштрафован на 15 000 лей из-за аналогичных действий фанатов во время матча против "Шерифа".
  • Вчера, 11:46
  • DTV
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