На своем заседании Дисциплинарная Комиссия FMF решила оштрафоваить "Зимбру" на 25 000 лей из-за поведения фанатов в финале Кубка Молдовы против "Петрокуба" (1:3), пишет moldfootball.com.
Матч начался с опозданием на 2 минуты 30 секунд из-за того, что фанаты кишиневского клуба, расположенные в 8-м секторе стадиона "Зимбру", бросили на поле белые полоски бумаги и другие предметы, а за минуту до начала матча болельщики "Зимбру" жгли файера и фейерверки.
Также на 18-й и 87-й минуте матча болельщики "Зимбру" скандировали нецензурные слова в адрес соперника на протяжения матча.
На 40-й и 41-й минуте матча болельщики кишиневского клуба бросили на поле конфетти и для того чтобы их убрать, матч был приостановлен на 45 секунд.
Данное решение может быть обжаловано в течении 7 дней.
Напомним, что в начале мая "Зимбру" был оштрафован на 15 000 лей из-за аналогичных действий фанатов во время матча против "Шерифа".