Компания "Молдовагаз" назвала цену покупки природного газа у «Энергокома» в июне.
Как сообщил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, в соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО «Молдовагаз» и АО «Энергоком», в июне 2024 года закупочная цена составит 32,87 евро/МВтч, что эквивалентно 349,79 евро за тысячу кубометров, или 6750,9 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса, сообщает noi.md.
Ранее Вадим Чебан отмечал, что «Молдовагаз» в качестве поставщика публичной услуги и в контексте выполнения положений Закона о природном газе, а также с целью достижения баланса между минимальной закупочной ценой и обеспечением газом конечных потребителей, инициировал его закупку на июнь 2024 года посредством торговой площадки BRM East Energy.
По итогам аукциона, проведенного на площадке BRM East Energy 29 мая 2024 года, был определен поставщик газа для АО «Молдовагаз» на июнь 2024 года в лице АО «Энергоком». Как отмечалось тогда, согласно условиям аукциона, цена поставки будет установлена в последний день мая текущего года, при этом формула цены будет привязана к индексу TTF front month index, и будет опубликована 3 июня.
АО «Молдовагаз» и впредь продолжит обеспечивать закупку природного газа для своих потребителей по самым низким ценам, предлагаемым на рынке.
Следует отметить, что в мае 2024 года эта закупочная цена составила 31,13 евро/МВтч, что было эквивалентно 331,22 евро за тысячу кубометров, или 6298,5 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса.