Парламентский комитет по образованию, общественным объединениям и СМИ провел заседание. В повестке дня были рассмотрены законопроекты, подготовленные к рассмотрению в первом или втором чтениях на пленарных заседаниях и касающиеся сферы общего, в том числе и дошкольного образования, а также защиты информации в Приднестровье, сообщает пресс-служба Верховного Совета.
К рассмотрению во втором чтении профильный Комитет подготовил законопроект о внесении дополнений в закон «Об образовании», авторами которого являются депутаты комитета. Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк предложили на законодательном уровне установить ограничения на запрос дополнительной документации от педагогических работников организаций образования (детских садов, школ, лицеев и гимназий).
Парламентарии отмечают, что согласно закону «Об образовании», в рабочее время педагогических работников организаций образования в зависимости от занимаемой должности включается:
- учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися;
- научная, творческая и исследовательская работа;
- другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
При этом педагоги школ и детских садов обязаны подготавливать большой объем различной документации (планы, отчеты, подготовка к урокам), что приводит к фактическому увеличению рабочего времени (более 40 часов в неделю). Чтобы исключить излишнюю бюрократизацию и снизить документационную нагрузку, депутаты профильного парламентского Комитета предлагают дополнить статью 54 закона «Об образовании» новым пунктом, согласно которому Министерство просвещения обязано установить единый перечень документации, которую будут предоставлять учителя, воспитатели и другие педагогические работники школ и детских садов. Ко второму чтению Правительство ПМР подготовило к законопроекту поправку, согласно которой УНО городов и районов не вправе утверждать дополнительный перечень документации для педработников организаций общего образования.
Окончательное решение по законопроекту и таблице поправок примет депутатский корпус на пленарном заседании Верховного Совета ПМР.
Сегодня же Комитет по образованию, общественным объединениям и СМИ обсудил подготовленный ко второму чтению законопроект о внесении изменений в закон «О дошкольном образовании», разработанный Правительством ПМР. На законодательном уровне предлагается отрегулировать порядок нахождения детей в детских садах в летний период, которые выпустились в конце мая. На данный момент правовыми актами регламентируется только порядок приема в дошкольные учреждения, а порядок пребывания в летний оздоровительный период и порядок отчисления из детских садов отсутствует.
Правительство предложило в законе «О дошкольном образовании» закрепить новую норму (п. 2-1 ст. 6 закона), согласно которой если ребенок не достиг 7-летнего возраста на 25 мая, по заявлению родителей он сможет продолжить посещать детский сад до конца лета. А если выпускнику детского сада уже исполнилось 7 лет, то оставаться в детском саду на летний период он сможет только при наличии свободных мест в группах (и также по заявлению родителей). В такой редакции законопроект был принят Верховным Советом в первом чтении в апреле. Комитет по образованию подготовил проект закона к принятию во втором чтении с учетом поправок. Парламентский комитет предлагает изменить редакцию пункта 2-1, изложив его в новой редакции, предоставив право ребенку (по заявлению родителей) продолжить посещение детского сада после 25 мая до начала учебного года, но не позже достижения им возраста 8 лет. Также в закон «О дошкольном образовании» вносится такое понятие как «присмотр» за детьми в детских садах (помимо воспитания и ухода). Во втором чтении проект закона рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета ПМР.
После принятия в окончательном чтении и опубликования законопроект вступит в силу через 30 дней. За этот период Министерство просвещения разработает правовой акт, который определит, в каких группах дети, закончившие детский сад, будут находиться в летний оздоровительный период и каким образом будут отчисляться.