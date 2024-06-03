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Louis Vuitton обвинили в использовании национальных румынских орнаментов без разрешения

Louis Vuitton обвинили в использовании национальных румынских орнаментов без разрешения
Фото: Facebook/ La blouse roumaine

Популярный французский бренд Louis Vuitton обвиняют в том, что дизайнеры без разрешения использовали в своей последней коллекции орнаменты традиционной румынской блузки из Мэрджинимя Сибиулуй.

Румынская НПО La blouse roumaine начала кампанию в Facebook, пытаясь добиться признания от бренда страны происхождения этих орнаментов, передает diez.md

Румынская компания потребовала от граждан поддержать данную акцию и выставлять под постом фотографии в данной традиционной одежде, чтобы доказать ее изначальное происхождение. Фото граждан должны включать в себя подпись с регионом, где было сделано фото, краткое описание с отсылкой на бренд Louis Vuitton, а также просьбу не выпускать данную коллекцию без разрешения румынских сообществ.

Согласно сайту модного дома, стоимость блузки из новой коллекции составляет 6 550 евро.

  • Сегодня, 10:42
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