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Приднестровские байдарочники завоевали почти все золото чемпионата Молдавии

Приднестровские байдарочники завоевали почти все золото чемпионата Молдавии
Фото: t.me/radio1pmr/28336?single

Регата по гребле на байдарках и каноэ среди сеньоров и ветеранов (мастерс) проходила в Бельцах. В программе были дистанции 200 м, 500 м, 1000 м и заезды в двойках (500 м, 1000 м). Впервые в программу чемпионата включили гонки смешанных экипажей (муж. + жен.).

Рекордсменами по количеству завоеванных высших наград стали Зоя Манаева из Тирасполя (4) и Лев Лунин из Дубоссар (3). Манаева выиграла все старты в одиночке, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Михаил Барбул из Училища Олимпийского резерва выдержал сильную конкуренцию бельцких каноистов, победив на двух дистанциях. По итогам регаты будет сформирована сборная, которая выступит на чемпионатах Европы и мира.

В программу включили заезды на 200 метров среди ветеранов гребли в группах: 40+, 50+, 60+. Две трети участников были из Приднестровья.

В группе 40+ в гребле на байдарке весь подиум заняли тренеры-преподаватели школ гребли из Григориополя и Дубоссар: Юрий Пушкаренко, Лев Лунин и Роман Зидрашко.

Среди каноистов лидировал Вадим Марковский – тренер из Григориополя. В группе 50+ победу одержал бендерчанин Александр Буниченко.

  • Сегодня, 10:47
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