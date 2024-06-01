Dnestr.TV

 
0

По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: pixabay.

За неделю – с 24 по 30 мая – сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пять нарушителей выявлены в Тирасполе, четыре – в Рыбнице и три – Бендерах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Восемь пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Один нетрезвый автолюбитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
  • Сегодня, 10:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна