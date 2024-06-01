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Цена газа в ЕС достигла полугодового максимума

Цена газа в ЕС достигла полугодового максимума
Фото: utg.ua

Днем 3 июня котировки контракта "на день вперед" на хабе TTF составили $421. Это максимальное значение с середины декабря прошлого года.

Спотовая цена газа в Европе превысила $420 за тысячу кубов впервые за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет korrespondent.net.

Днем 3 июня котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона – хабе TTF – достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней – с середины декабря прошлого года.

С начала месяца средняя цена составляет $398, в мае средняя цена была $353.

Цена газа выросла после объявления о внеплановой остановке производственных мощностей объектов подготовки газа в Нихамне (Норвегия) на 80 млн куб. м в день.

Напомним, СМИ писали, что норвежская компания Equinor за два года смогла практически полностью заменить российский Газпром в сфере поставок газа в Европу.
  • Сегодня, 11:06
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