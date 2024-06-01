Вадим Красносельский побывал сегодня в трех образовательных учреждениях Бендер – в школах 11 и 15, а также в гимназии №1. Учебные заведения объединяет участие в инфраструктурных программах. За счет государственного и муниципального бюджетов здесь строятся спортивные площадки. Везде работы на завершающей стадии. В БСОШ №11 готовы волейбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, прыжковая яма, трибуны. Территория замощена плиткой. Осталось закрепить сетку на опоры ограждения вокруг игровых площадок. Это будет сделано в течение текущей недели. Глава бендерской администрации Роман Иванченко рассказал, что строительство велось два года. Общая сумма затрат – 5 миллионов рублей. Объект предназначен не только для школьных нужд. Площадка задумывалась как общественная для жителей микрорайона «Ленинский». По оценке городского главы, комплекс получился структурно даже насыщеннее, чем открытый в прошлом году в «Солнечном» (возле школы №16). Есть запрос на создание по соседству сквера Строителей, сообщает пресс-служба главы государства.
На 6 июня запланировано торжественное открытие спортивного комплекса возле школы №15. Здесь теперь смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. Строительство финансировалось из ФКВ 2023 и 2024 годов. В целом выделено 4,5 миллиона. Президент пообщался с администрацией школы, обсудили предстоящее озеленение территории.
Чуть позже сдадут в эксплуатацию спортплощадку возле первой бендерской гимназии. Здесь еще идут работы. Спортивное оснащение смонтировано. Предстоит возвести ограждение, покрыть бетонные поверхности деревом (это будут скамьи), замостить отдельные участки плиткой, заполнить прыжковую яму, уложить прорезиненное покрытие. Ориентировочный срок завершения работ – 1 августа. Вадим Красносельский рекомендовал также добавить на площадку уличные тренажеры. Роман Иванченко рассказал, что запросы на них есть и от других учреждений, а также жителей некоторых микрорайонов. Будет сформирована общегородская заявка.
На всех объектах предстоит провести озеленительные работы. Городским службам поручено выделить посадочный материал и укоренить его. За дальнейший уход будут отвечать образовательные учреждения. В этой связи Вадим Красносельский рекомендовал администрациям школ предварительно продумать, что именно будет высажено возле спортплощадок, где лучше засеять газон, а какие участки целесообразнее засыпать щебнем, в каких секторах уместны розовые кусты, а где целесообразно высадить хвойники. Важно учитывать возможности полива, напомнил Президент.
Заехал Глава государства и на бендерскую набережную. Ее преображение продолжается. Обсуждается проект благоустройства спортивно-развлекательной зоны парка «Октябрьский». В текущем году – на реализацию первого этапа – выделено три миллиона рублей. Разработчики предлагают зонировать комплекс по возрастным интересам. По словам главы города, все оснащение будет изготовлено местными производителями (ранее оборудование приобретали в Украине). Строительные работы рассчитывают выполнить до конца сентября. Наполнение будет проводиться поэтапно.