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В Приднестровье регулярно проводятся рейды с использованием летательных аппаратов

В Приднестровье регулярно проводятся рейды с использованием летательных аппаратов
Фото: пресс-центр МВД ПМР

С 27 мая по 3 июня с помощью квадрокоптеров на дорогах республики ГАИ выявила 14 нарушителей ПДД.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный манёвр. Нарушение ПДД может привести к самым тяжёлым последствиям. Но именно за этот вид нарушения и привлекли большую часть водителей к административной ответственности. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок от двух до трёх месяцев, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Подобные рейды с использованием летательных аппаратов проводятся в Приднестровье регулярно. Они позволяют оперативно и эффективно выявлять нарушителей ПДД, привлекать их к ответственности и, таким образом, дисциплинировать.

  • Вчера, 22:56
  • DTV
  • Просмотров: 37
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