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В школах Молдовы могут объединить физику, биологию и химию в один предмет

В школах Молдовы могут объединить физику, биологию и химию в один предмет
Источник изображения: schoolstars.ru

В Молдове предлагают с 2027 года объединить изучение физики, биологии и химии для 5-7 классов в один предмет — «Наука». Как сообщает info1.md, с 2027 года школьники Молдовы могут начать учиться по новому школьному куррикулуму, сообщает newsmaker.md.

Концепция нового национального учебного плана предполагает объединить несколько предметов в один учебник.

Таким образом, изучать физику, биологию и химию будут на уроках науки.

В то время как директора школ приветствуют такое решение министерства образования и науки, учителя недовольны этим предложением.

Директор лицея имени Мирчи Элиаде говорит, что новая концепция поможет ученикам усваивать знания из разных областей, а эффективность обучения будет гораздо выше.

А учитель физики того же лицея считает, что «ученик без таких основ, как физика, биология и химия, не знаю, где окажется, когда вырастет. База знаний ученика закладывается в средней школе, тогда как в лицее ученики знают, что они хотят выбрать», — сказала Татьяна Пысларь, учитель физики в лицее имени Мирчи Элиаде.

16 мая министерство образования и науки РМ представило концепцию новой национальной учебной программы. В концепции предлагают интегрировать существующие предметы в новые дисциплины. При этом часы этих предметов не сократят.

Согласно решению министерства образования, с 2025 года технологическое образование могут объединить с информатикой и робототехникой под названием «Компьютерные науки и инженерия». А с 2026 года могут объединить музыкальное образование, художественное образование, технологическое образование, хореографию и театральное искусство под общим предметом «Искусство».

Новый Национальный учебный план выставили на общественное обсуждение до августа 2024 года.
  • Сегодня, 10:10
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