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Пограничная служба Украины будет рассматривать людей с двумя паспортами только как граждан Украины

Пограничная служба Украины будет рассматривать людей с двумя паспортами только как граждан Украины
Шлагбаум на границе с Украиной. Фото: 24tv.ua

Министерство госбезопасности Приднестровья распространило обращение, в котором призывает граждан республики, имеющих украинское гражданство, воздержаться от посещения соседней страны без вынужденной необходимости, информирует novostipmr.com ссылаясь на сайт МГБ ПМР

Предостережение прозвучало после того, как официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с видом на жительство в других странах ограничат выезд за рубеж: пограничники перестанут их выпускать.

«Просим граждан, имеющих украинское гражданство, быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства», — говорится в сообщении пресс-службы МГБ Приднестровья.

Аналогичное уведомление для своих граждан опубликовало и посольство США в Киеве.

«Насколько известно посольству США, начиная с 1 июня, Украина отменила исключение относительно „проживания за рубежом“, которое ранее позволяло некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. После этого изменения обладатели двойного американо-украинского гражданства, включая тех, кто проживает в Соединенных Штатах, могут больше не иметь возможности покинуть страну», — цитирует заявление диппредставительства eadaily.com.

Погранслужба Украины прокомментировала запрет на выезд украинцам с ВНЖ

Пограничная служба Украины будет рассматривать людей с двумя паспортами только как граждан Украины, передает «Украинская правда».

«Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, их прежде всего рассматривают исключительно как граждан Украины», — заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя запрет на выезд за границу людям с ВНЖ.

Он добавил, что пограничники неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев и были впоследствии привлечены к ответственности.

  • Сегодня, 08:58
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