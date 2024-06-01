Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом, посвященная актуальному состоянию переговорного процесса. Во встрече также приняла участие Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
Глава МИД ПМР, ссылаясь на заседание представителей по политическим вопросам от 17 мая с.г., отметил, что по-прежнему ожидает позицию РМ относительно предложенного Приднестровьем проекта декларации о приверженности мирным подходам в урегулировании. Кроме того, он сказал, что взаимодействие сторон продолжает омрачаться новыми проблемами, связанными с усилением экономического давления на ПМР.
В частности, были крайне негативно оценены намерения Кишинева предоставить статус налоговой монополии госпредприятию «Металферос». Виталий Игнатьев обратил внимание на заявления министра экономики РМ о том, что этот шаг направлен исключительно против интересов ОАО «ММЗ» в г. Рыбнице и имеет целью получить дополнительный источник доходов в бюджет РМ. Дипломат назвал действия Молдовы «экономическим ударом и политическим демаршем», провоцирующим напряженность.
Министр также указал на то, что профильные органы РМ без предварительного уведомления приднестровской стороны начали останавливать следующие в ПМР товары, включая продукты питания, требуя дополнительную оплату за утилизацию их упаковки. При этом было подчеркнуто, что процесс утилизации осуществляется Приднестровьем самостоятельно и на своей территории, поэтому истребование данных выплат в адрес профильных ассоциаций РМ является нелегитимным.
В ходе дискуссии представители ОБСЕ проявили особое внимание к проблеме перезапуска полнофункциональной работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, назвав это направление приоритетным. В этом контексте Виталий Игнатьев подчеркнул, что приднестровская сторона никогда не давала поводов сомневаться в своем конструктивном настрое по этому вопросу и неоднократно подтверждала, в том числе на заседании 17 мая, свою готовность к перезапуску ПРТС в самое ближайшее время.
На встрече также затрагивались проблемы импорта лекарств в ПМР, экспорта приднестровских промышленных предприятий и ужесточения уголовного законодательства РМ.