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Новый виток экономического давления Молдовы обсудили представители Приднестровья и ОБСЕ

Новый виток экономического давления Молдовы обсудили представители Приднестровья и ОБСЕ
фото: mid.gospmr.org

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом, посвященная актуальному состоянию переговорного процесса. Во встрече также приняла участие Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг, сообщила пресс-служба МИД ПМР.

Глава МИД ПМР, ссылаясь на заседание представителей по политическим вопросам от 17 мая с.г., отметил, что по-прежнему ожидает позицию РМ относительно предложенного Приднестровьем проекта декларации о приверженности мирным подходам в урегулировании. Кроме того, он сказал, что взаимодействие сторон продолжает омрачаться новыми проблемами, связанными с усилением экономического давления на ПМР.

В частности, были крайне негативно оценены намерения Кишинева предоставить статус налоговой монополии госпредприятию «Металферос». Виталий Игнатьев обратил внимание на заявления министра экономики РМ о том, что этот шаг направлен исключительно против интересов ОАО «ММЗ» в г. Рыбнице и имеет целью получить дополнительный источник доходов в бюджет РМ. Дипломат назвал действия Молдовы «экономическим ударом и политическим демаршем», провоцирующим напряженность.

Министр также указал на то, что профильные органы РМ без предварительного уведомления приднестровской стороны начали останавливать следующие в ПМР товары, включая продукты питания, требуя дополнительную оплату за утилизацию их упаковки. При этом было подчеркнуто, что процесс утилизации осуществляется Приднестровьем самостоятельно и на своей территории, поэтому истребование данных выплат в адрес профильных ассоциаций РМ является нелегитимным.

В ходе дискуссии представители ОБСЕ проявили особое внимание к проблеме перезапуска полнофункциональной работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, назвав это направление приоритетным. В этом контексте Виталий Игнатьев подчеркнул, что приднестровская сторона никогда не давала поводов сомневаться в своем конструктивном настрое по этому вопросу и неоднократно подтверждала, в том числе на заседании 17 мая, свою готовность к перезапуску ПРТС в самое ближайшее время.

На встрече также затрагивались проблемы импорта лекарств в ПМР, экспорта приднестровских промышленных предприятий и ужесточения уголовного законодательства РМ.
  • Сегодня, 09:27
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