Министерство энергетики Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию. Соответствующее заявление 5 июня ведомство разместило на своей странице в Facebook , сообщают "Известия"
«В британском издании Financial Times вышла статья под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» (Russia has taken out over half of Ukraine power generation), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — говорится в сообщении.
В минэнерго отметили, что многие украинские СМИ опубликовали на своих страницах и сайтах отрывки из статьи британского издания, что вызвало резонанс среди жителей Украины. Как заявили в ведомстве, использование ссылок на анонимные источники в украинском правительстве якобы ставит под сомнение достоверность опубликованной информации.
«Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что «мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте». Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения», — отмечается в заявлении украинского министерства энергетики.
В ведомстве также утверждают, что авторы статьи Financial Times «смешивают правдивые и фальшивые данные», а также используют «апелляции к эмоциям читателя», чтобы «придать материалу видимость достоверности».
В этот же день британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», поскольку к зиме жители страны будут проводить большую часть суток без света. По словам другого собеседника издания, аварийные отключения электроснабжения являются для Украины «новой нормой». Украинские чиновники также назвали субботний удар ВС России по объектам энергетики в стране «разрушительным». Если не принять никаких мер, то в январе украинское население будет получать электроэнергию от двух до четырех часов в день, добавили украинские чиновники.
Ранее, 3 июня, депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. Тогда же глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в «очень затруднительном положении» из-за серьезных повреждений.
До этого, 1 июня, Минобороны России сообщило, что российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, и арсеналам хранения западного вооружения. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ.
30 мая «Укрэнерго» спрогнозировало ухудшение ситуации с подачей электроэнергии на Украине. Это произойдет, невзирая на небольшой период в конце мая, когда сбоев было сравнительно меньше, указали в компании.