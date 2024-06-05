Депутаты заслушали отчет об итогах работы Правительства за прошлый год. Глава высшего исполнительного органа власти Александр Розенберг озвучил основные показатели во всех сферах жизни государства и поблагодарил депутатов Верховного Совета за конструктивный подход и поддержку большинства инициатив Правительства, информирует пресс-служба ВС ПМР
«Мы сообща решили целый ряд задач, поставленных главой государства. Условия, в которых нам приходилось работать в прошлом году, были сложными. Внешнее давление на Приднестровье не ослабевало, а наоборот, усиливалось», – подчеркнул в своем выступлении Александр Розенберг.
Председатель Правительства отметил, что при усилении внешнего давления на республику и при отрицательной динамике экспорта приднестровской продукции государство оказывало поддержку предприятиям ПМР. В 2023 году также продолжила работу программа льготного кредитования на инвестиционные цели. Общая сумма господдержки в 2023 году по льготным кредитам составила 32,6 млн рублей. Деньги направлялись на модернизацию сельхозпредприятий и на развитие мелиоративного комплекса. Среди мер поддержки – дотирование объемов сдачи молока на переработку и субсидирование части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного направления. На эти виды поддержки государство потратило в прошлом году 19,2 млн рублей.
Комментируя отчет Правительства, Председатель Верховного Совета Александр Коршунов подчеркнул, что в 2023 году хозяйствующие субъекты испытывали высокий уровень риска. И Правительству, и законодательному органу, и Президенту приходилось достаточно в сжатые сроки генерировать и принимать достаточно серьезные управленческие решения, отметил спикер.
«Первая цель, самая важная – это сохранение действующих предприятий, действующих предпринимателей, потому что именно налоговые платежи этих предприятий, индивидуальных предпринимателей формируют доходную часть бюджета. И здесь был принят ряд решений, в том числе по снижению налоговой нагрузки, но с целью сохранения этих предприятий. По результатам 2023 года мы видим, что снижение налоговой нагрузки по ряду предприятий и направлений позволила не только сохранить эти предприятия, но и увеличить даже доходы в бюджет от этих предприятий, что говорит о правильности принимаемых в 2023 году решений. Мы прожили прошлый год, так скажем, хорошо, потому что смогли выполнить социальные обязательства, принятые государством, выплаты были в полном объеме и в срок», – прокомментировал представленную в отчете информацию Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
В результате перехода большинства ИП на упрощенную систему налогообложения с начала 2023 года дополнительные поступления в бюджет по итогу года составили 140 млн рублей. Эти доходы государство направило на повышение зарплат некоторым категориям работников бюджетной сферы. В 2023 году продолжил функционировать Фонд развития предпринимательства: реализовывались проекты «Бизнес-школа» и «Покупай приднестровское!».
Говоря о социальной сфере, Председатель Правительства Александр Розенберг озвучил показатели по доступности жилья. В рамках программы долевого строительства сдан в эксплуатацию 1 дом на 20 квартир. Также выдано 90 сертификатов на покупку собственного жилья по госсубсидиям. Благодаря такой поддержке 55 молодых семей приобрели свои квадратные метры. Кроме этого, 21 молодая семья получила льготный кредит под 1% на покупку жилья или материалов для его строительства. А для детей-сирот государство приобрело 48 жилых помещений на сумму 10,9 млн рублей.
Председатель Правительства озвучил также основные показатели в здравоохранении, образовании, ЖКХ, культуре и спорте и в других сферах по итогам прошлого года.
В рамках законотворческой деятельности Правительства в 2023 году разработано и направлено на рассмотрение в Верховный Совет 260 законодательных инициатив. Из них принято в окончательном чтении 134 законопроекта, 12 отклонено, 14 возвращено без рассмотрения, 19 законопроектов были отозваны Правительством.
Спикер парламента Александр Коршунов, комментируя итоги работы Правительства, отметил конструктивное взаимодействие между исполнительным, законодательным и представительным органами власти под руководством Президента ПМР.
«Уверен, благодаря совместным усилиям и совместному сотрудничеству законодательного органа и Правительства мы сможем и дальше принимать продуктивные и эффективные управленческие решения, направленные на развитие республики и благосостояние наших граждан», – заключил Александр Коршунов.
Более детально ознакомиться с результатами деятельности Приднестровского Правительства в 2023 году можно на сайте -government.gospmr.org