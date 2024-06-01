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Производство молока в Приднестровье выросло почти в три раза

Производство молока в Приднестровье выросло почти в три раза
фото: avamarket.com

Рост производства молока в Приднестровье позволил не только отказаться от импорта сырья на перерабатывающие предприятия, но и впервые за последние двадцать лет начать его экспорт. Начиная с января 2024 года молоко, принятое от населения Рыбницкого района, поставляется в Молдову.

Об этом премьер-министр ПМР Александр Розенберг сообщил, выступая перед Верховным Советом с отчетом о деятельности Правительства.

По словам Александра Розенберга, за последние годы производство молока в Приднестровье выросло почти в три раза.

Если в 2016-м было произведено 7 640,4 тонны, то в 2023 - 19 608,8. В республике осуществляется ряд программ, направленных на поддержку молочного животноводства. В 2023 году 48 хозяйствующих субъектов получили 17,7 миллиона рублей дотаций при сдаче молока в переработку.

Кроме того, субсидировалось приобретение крупного рогатого скота молочного направления. За минувший год было приобретено 111 голов, общая сумма субсидии составила 1,5 миллиона рублей.

Однако, необходимо отметить и проблемы молочного животноводства, одной из которых остается низкий выход телят на каждые 100 коров. В среднем по республике этот показатель составляет для организаций – 62%, для крестьянских (фермерских) хозяйств – 74%. Уровень, при котором возможны наращивание поголовья, селекция и улучшение качества стада, составляет 85-87%.

  • Сегодня, 10:21
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