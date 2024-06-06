Легкомоторный самолет без уведомления вторгся в воздушное пространство Приднестровья над зоной безопасности, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков, сообщает ria.ru.
"Информация о полете легкомоторного самолета в зоне безопасности есть у объединённого военного командования. В частности, старшие воинские начальники пока не коллегиально, по отдельности, информируют непосредственно сопредседателей ОКК. Есть очень чёткие правила, которые оговорены в рамках 35 протокола ОКК, где все стороны должны незамедлительно извещать о пролётах летательных аппаратов, об их направлении, цели и так далее", - сказал Беляков журналистам.
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что сейчас специалисты устанавливают все системные вопросы, связанные с этим полетом самолёта. "Естественно, собираемся поднять этот вопрос в рамках ОКК для выяснения обстоятельств. Поскольку здесь мы видим, что в той или иной части сам протокол, который был принят ОКК, где-то не срабатывает", - отметил Беляков.
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков заявил, что молдавская военная техника перемещается на полигон у границы с Приднестровьем, пишет ria.ru.
"Мы больше видим извещений, которые поступают в СМИ и видео в соцсетях. Люди снимают, как техника идет на полигон у населенного пункта Бульбоака в Молдове. Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать об этом. Потому что мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за ее пределами", — сказал он.
Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что такая ситуация создает напряженность в зоне безопасности. По его словам, полигон у населенного пункта Бульбоака находится в непосредственной близости от Приднестровья. Он отметил, что в рамках работы контрольной комиссии регулярно поднимаются вопросы о нахождении молдавской военной техники в этой местности, а также проведении учений и занятий с личным составом. Беляков уточнил, что вооружение базируется на самом полигоне почти постоянно. Тем не менее какой-либо информации от Кишинева по этому поводу не поступает.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
За неделю в Зоне безопасности нашли артснаряд, гранату Ф-1 и выстрел от РПГ
Сразу 3 боеприпаса обнаружили на прошлой неделе в Зоне безопасности. Как сообщили на сегодняшнем заседании Объединённой контрольной комиссии, о первом из них стало известно 29 мая. Житель с. Пугачены (Молдова) сообщил о находке в правоохранительные органы. Ею оказался противотанковый артиллерийский снаряд без взрывателя времён Великой Отечественной войны, передает novostipmr.com.
Следующее сообщение пришло 31 мая из Дороцкого (по Конституции ПМР - территория Приднестровья, но находится под временным контролем Молдовы). Сельчанин при выпасе скота в поле нашёл выстрел от РПГ 1979 года выпуска.
А житель Спеи Григориопольского района (ПМР) рано утром 3 июня обнаружил в лесополосе гранату Ф-1, оставшуюся там с 1940-х годов. Он тоже выгуливал скот.
Так как все эти сёла входят в территорию Зоны безопасности, каждый раз на место обнаружения боеприпасов помимо сапёров и правоохранителей выезжали военачальники от России, Молдовы и Приднестровья.
В тех случаях, когда состояние находки позволяло её транспортировать, снаряд увозили. Если он был слишком дряхлым, утилизировали на месте.