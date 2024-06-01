В 27 странах Евросоюза стартовали выборы в Европейский парламент. Около 400 миллионов избирателей будут выбирать 720 депутатов.
Нового главу Еврокомиссии в Европейском парламенте планируют избрать 18 июля. Об этом в четверг, 6 июня, пишет korrespondent.net ссылаясь на Politico.
"Эти выборы состоятся через два дня после того, как депутаты Европарламента изберут своего президента. Главным кандидатом на пост главы Еврокомиссии является ее действующая глава Урсула фон дер Ляен", - пишет издание.
Чтобы получить этот пост, она должна получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, а затем заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.
Европарламент может проголосовать только тогда, когда большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Это может произойти на заседании Европейского Совета 27 и 28 июня. Далее обсуждение перейдет в политические группы Европарламента, который при таком сценарии завершится 11 июля.
В Европейском Союзе в четверг, 6 июня, стартовали выборы в Европарламент, которые продлятся до 9 июня включительно.
После этого наступит период выбора руководителями стран ЕС и Европарламентом главы Европейской комиссии и формирования исполнительной коллегии ЕК - 27 европейских комиссаров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже согласилась пойти на второй мандат.