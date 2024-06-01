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В Тирасполе утонула 17-летняя девушка, отдыхавшая с друзьями на Днестре

В Тирасполе утонула 17-летняя девушка, отдыхавшая с друзьями на Днестре
Фото: Пресс-центр МВД ПМР

Это произошло около пяти вечера 6 июня в трёхстах метрах от парома. Две девушки 16-ти и 17-ти лет пошли отдыхать на Днестр с молодыми людьми постарше (22-х и 23-х лет). Выпивали. Один из парней остался разводить костёр, остальные пошли играть в воде, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В какой-то момент 17-летняя девушка перестала чувствовать дно под ногами, она не умела плавать и испугалась. Схватила 23-летнего парня за шею, тот запаниковал. Они оба начали тонуть. Молодой человек еле выбрался сам, девушку вытащить не смог. Успел только подтолкнуть 16-летнюю подругу в сторону берега и увидеть, как вторая девушка ушла под воду.

Ребята позвонили в милицию. На место прибыли и сотрудники ГУпЧС. Водолазы обнаружили тело девушки-подростка в семи метрах от места, где она ушла под воду.

ГУпЧС напоминает: соблюдайте правила безопасности! Купайтесь на официальных пляжах, где дежурят спасатели. Помните: несовершеннолетние должны находиться у воды только в сопровождении взрослых.
  • Вчера, 10:56
  • DTV
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