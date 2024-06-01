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В Кишиневе свидетельство о регистрации транспортного средства будет выдаваться в день обращения

В Кишиневе свидетельство о регистрации транспортного средства будет выдаваться в день обращения
Коллаж: point.md

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет выдаваться в день обращения во всех подразделениях Агентства государственных услуг города Кишинев.

Процедура будет срочной и в территориальных подразделениях страны, которые будут оформлять сертификаты в течение трех рабочих дней, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Агентство госуслуг отмечает, что срок выдачи свидетельства о регистрации сократился для всех подразделений регистрации транспорта Кишинева с 24 часов до выдачи в день обращения. В подразделениях страны вместо того, чтобы ждать пять дней, заявитель получит документ через три дня.

Ранее выдача свидетельства о регистрации в день обращения была возможна только в одном подразделение города Кишинев.

За первые пять месяцев 2024 года были выданы 67 983 свидетельства о регистрации транспортных средств.

  • Вчера, 11:01
  • DTV
  • Просмотров: 93
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