Свидетельство о регистрации транспортного средства будет выдаваться в день обращения во всех подразделениях Агентства государственных услуг города Кишинев.
Процедура будет срочной и в территориальных подразделениях страны, которые будут оформлять сертификаты в течение трех рабочих дней, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Агентство госуслуг отмечает, что срок выдачи свидетельства о регистрации сократился для всех подразделений регистрации транспорта Кишинева с 24 часов до выдачи в день обращения. В подразделениях страны вместо того, чтобы ждать пять дней, заявитель получит документ через три дня.
Ранее выдача свидетельства о регистрации в день обращения была возможна только в одном подразделение города Кишинев.
За первые пять месяцев 2024 года были выданы 67 983 свидетельства о регистрации транспортных средств.