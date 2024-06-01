В период с 27 мая по 2 июня 2024 года в Приднестровье прошла Акция обмена имеющейся у населения разменной монеты, эмитированной Приднестровским республиканским банком, на банкноты или путём зачисления суммы сданных монет на свой банковский счёт.
В Акции приняли участие 3 845 человек, которые предъявили к обмену в коммерческих банках во всех районах республики 2 569 523 монет разного достоинства, включая изношенные и непригодные для дальнейшего обращения. Общая сумма обменянной разменной монеты составила 457 808 рублей. Вес сданной в коммерческие банки мелочи достиг порядка 5,5 тонн, сообщили в Приднестровском республиканском банке.
Из возможных вариантов обмена граждане в основном предпочитали получение наличности на руки в виде банкнот.
Наиболее активными участниками были жители г. Тирасполя, которыми было сдано в банки 1 573 340 монет на общую сумму 275 760 рублей.
Максимальное количество монет, сданных одним человеком, зафиксировано в г. Бендеры – один клиент принёс в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» 9 950 монет, другой – обменял в ЗАО «Агропромбанк» 9 550 монет, в г. Григориополе в отделении ЗАО «Агропромбанк» клиент сдал 8 206 монет.
В целом отмечаем, что заявленная цель Акции – возвращение в оборот разменной монеты, скопившейся у граждан, была достигнута. Кроме того, активное участие в мероприятии позволило не только выявить и изъять из оборота изношенные и негодные монеты, но и значительно сэкономить на их дальнейшем производстве, обеспечивая в том числе бережливое отношение к экологичности нашей среды.
Приднестровский республиканский банк благодарит всех жителей республики, принявших участие в Акции. Учитывая, что традиционно в сборе задействованы все члены семьи, особенно дети, то количество участников гораздо больше, и в Год семейных ценностей это можно расценить как ещё один способ объединиться.
Обмен скопившейся монеты без уплаты комиссии можно совершить не только в рамках специальной акции, но и в любое время во всех коммерческих банках республики.
Особую благодарность администрация ПРБ выражает банковским работникам, испытавшим невероятную нагрузку и обеспечившим трудоёмкий процесс приёма, пересчёта, сортировки, перевозки монет.