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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сокращается

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сокращается
Фото: wikipedia.org

Среднемесячное количество работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 г. увеличилось по итогам третьего года подряд.
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сокращается третий месяц. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает американская нефтесервисная компания Baker Hughes, пишет korrespondent.net.

В среднем в прошлом месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом этот уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в мае снизилось на 15 по отношению к предыдущему месяцу и составило 602. В Канаде их количество уменьшилось на 11 - до 120.

Количество буровых на Ближнем Востоке за прошлый месяц сократилось на 2 (до 341), в Африке - на 6 (до 106), в Азиатско-Тихоокеанском - на 11 (до 226), в Латинской Америке - на 9 (до 157). При этом в Европе их количество увеличилось на 3 (до 123).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Первоначально компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Исторический максимум по количеству работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составило 1352 установки.

Напомним, 3 июня цены на нефть резко снизились и достигли минимума за четыре месяца. По мнению некоторых аналитиков рынка, решение ОПЕК+ отрицательно повлияло на цены.
  • Сегодня, 08:32
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