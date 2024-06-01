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В Приднестровском НИИ сельского хозяйства началась приемка опытов

В Приднестровском НИИ сельского хозяйства началась приемка опытов
Фото: ecology-pmr.org

В ГУП «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» начала работу методическая комиссия по приемке полевых опытов. Первыми результаты своей работы по селекции гибридов огурца показали научные сотрудники лаборатории тыквенных культур, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов..

Цель работы – создание перспективных партенокарпических и пчелоопыляемых гибридов огурца для пленочных теплиц и открытого грунта с пучковой завязью, плодами засолочного типа, высокой урожайностью стандартных плодов, устойчивых или толерантных к основным заболеваниям.

Среди партенокарпических гибридов по урожайности на данный момент выделились ранее районированные гибриды: F1 Мистер – 6,8 кг/м2, F1 Огуречная гирлянда – 6,3 кг/м2, F1 Маэстро – 4,6 кг/м2, F1 Элиф, – 6,2 кг/м2 и перспективные образцы F1 № 85/84 – 7,3 кг/м2 и № 165/179 – 4,5 кг/м2.
Из пчелоопыляемых гибридов на уровне стандартов проявили себя F1 Королёк с урожайностью 4,1 кг/м2, № 4186/90 и № 4186/85 – 3,2 кг/м2.

Новым направлением работы лаборатории является селекция короткостебельных балконных огурцов подходящих для домашнего выращивания.

Сотрудники лаборатории зернобобовых и двулетних культур показали высокие результаты в опытах по выращиванию гороха овощного.

Целью исследования является восстановление первичного семеноводства сортов гороха овощного селекции ГУП «ПНИИСХ», соответствующих современным требованиям, а также первичное семеноводство фасоли спаржевой и зерновой. Эта работа является началом формирования линейки зернобобовых культур, способствующих сохранению плодородия почв.

В 2024 году, согласно схеме первичного семеноводства, в питомнике испытания потомства второго года был произведен посев ранних сортов гороха овощного селекции института: Фрила, Вики, Сфера. В питомнике испытания потомства третьего года проведен посев гороха сорта Изумрудный. Селекционеры произведут отбор элитных растений гороха. Общая площадь посевов гороха овощного составила 2,23 га.
  • Сегодня, 08:41
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