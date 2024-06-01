Dnestr.TV

 
0

В Румынии ужесточат правила получения гражданства

В Румынии ужесточат правила получения гражданства
Фото: documente.md

В Румынии ужесточат правила получения гражданства. При получении гражданства Румынии будут проверять знание языка. В законопроекте, который правительство страны одобрило 6 июня, говорится, что заявители должны будет подтвердить знание румынского языка, сообщает newsmaker.md.

«Этот закон обеспечит честность процесса получения румынского гражданства и исключит возможное мошенничество», — заявила министр юстиции Румынии Алина Горгиу.

В пресс-релизе министерства перечислили основные изменения, внесенные в закон о гражданстве. Среди них разработка приложения, с помощью которого желающие получить гражданство смогут отслеживать статус своих заявлений в режиме онлайн.

Кроме того, при получении гражданства (в соответствии со статьями 10 и 11 закона «О гражданстве») заявитель должен будет доказать знание румынского языка на уровне не ниже B1. Для этого нужно будет предоставить один из следующих документов:

— сертификат о знании языка, выданный румынским вузом, аккредитованным для программы An pregătitor de limba română
— заверенную копию школьного аттестата, подтверждающую не менее трех лет обучения на румынском языке

Теперь проект должен одобрить парламент Румынии.
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна