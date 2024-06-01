В Румынии ужесточат правила получения гражданства. При получении гражданства Румынии будут проверять знание языка. В законопроекте, который правительство страны одобрило 6 июня, говорится, что заявители должны будет подтвердить знание румынского языка, сообщает newsmaker.md.
«Этот закон обеспечит честность процесса получения румынского гражданства и исключит возможное мошенничество», — заявила министр юстиции Румынии Алина Горгиу.
В пресс-релизе министерства перечислили основные изменения, внесенные в закон о гражданстве. Среди них разработка приложения, с помощью которого желающие получить гражданство смогут отслеживать статус своих заявлений в режиме онлайн.
Кроме того, при получении гражданства (в соответствии со статьями 10 и 11 закона «О гражданстве») заявитель должен будет доказать знание румынского языка на уровне не ниже B1. Для этого нужно будет предоставить один из следующих документов:
— сертификат о знании языка, выданный румынским вузом, аккредитованным для программы An pregătitor de limba română — заверенную копию школьного аттестата, подтверждающую не менее трех лет обучения на румынском языке