Изменения, внесенные в Закон ПМР «О дорожном фонде», устанавливают для экономических агентов более удобные условия уплаты сборов за проезд по автомобильным дорогам в отношении иностранных транспортных средств полной массой более 18 тонн.
Согласно новой редакции Закона, сбор за постоянный проезд (в течение 30 дней или в течение 1 года) по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, полной массой свыше 18 тонн может быть уплачен на новый срок до истечения предыдущего периода (в т.ч. без фактического выезда с территории ПМР автомобиля, являющегося объектом сбора). Исчисление срока начинается со дня внесения нового платежа. Плательщики получат право последующего перемещения по территории ПМР и выезда без обязанности внесения дополнительного сбора, предусмотренного в случаях нарушения установленных сроков, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Также важно обратить внимание, что в Законе предусмотрены переходные положения, направленные на снятие обязательств по уплате дополнительного сбора в отношении иностранных большегрузов, находящихся на территории республики:
освобождаются от уплаты дополнительного сбора при выезде транспортные средства, не зарегистрированные на территории ПМР, полной массой более 18 тонн, в отношении которых дорожный сбор был внесен до 31 декабря 2023 г.
плательщики сбора за одноразовый или постоянный проезд, транспортные средства которых по состоянию на 1 января 2024 г. находятся на территории республики без уплаты сбора либо срок, предусмотренный уплатой сбора, истек, обязаны до 1 июля 2024 г. уплатить сбор за постоянный проезд в течение одного года (вне зависимости от даты внесения платежа, уплаченный сбор предоставляет право на перемещение по территории республики с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.)
Кроме того, если ранее дорожные сборы уплачивались исключительно при въезде на территорию республики, то согласно новой редакции Закона, плательщики сборов (в том числе хозяйствующие субъекты ПМР) могут внести платеж заблаговременно – до фактического въезда в республику транспортного средства, являющегося объектом сбора. Это сократит время пересечения границы для большегрузов. Срок пребывания автомобиля на территории ПМР будет исчисляться со дня его фактического въезда.
Еще одно нововведение: дополнены случаи освобождения от уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в республике. Наряду с автомобилями, перемещающими товары в соответствии с процедурой таможенного транзита, в перечень включены транспортные средства, выполняющие международные автомобильные перевозки пассажиров. При этом необходима лицензия на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством ПМР или разрешение на осуществление регулярных или нерегулярных (заказных) перевозок, выданное Министерством экономического развития ПМР.