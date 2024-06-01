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Из-за обмеления Днестра из воды показался немецкий мост времен Второй мировой войны

Из-за обмеления Днестра из воды показался немецкий мост времен Второй мировой войны
Фото: Facebook-группа «Днестр 1362»

Из-за обмеления Днестра на поверхность вышел затопленный мост времен немецкой оккупации.

Этот мост, построенный в начале 1940-х годов немецкими инженерами, находится возле села Липы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Он пересекал левый приток Днестра — реку Ушицу — и имел дорожное полотно из каменной мостовой, передает techno.nv.ua.

В 1980-х годах мост был затоплен из-за строительства Днестровской ГЭС и подъема воды в бассейне Днестра.

Ранее мост был доступен только для аквалангистов, но сейчас его можно увидеть невооруженным глазом и даже пройтись по нему. Эту информацию опубликовали в Facebook-группе «Днестр 1362».

«Из-за снижения уровня воды в бассейне реки Днестр на поверхность вышел затопленный мост. Речь идет о реке Ушица, левом притоке Днестра. Уровень воды настолько упал, что открылся старый мост времен немецкой оккупации», — говорится в посте.

Из-за обмеления Днестра из воды показался немецкий мост времен Второй мировой войны
Фото: Facebook-группа «Днестр 1362»

Из-за обмеления Днестра из воды показался немецкий мост времен Второй мировой войны
Фото: Facebook-группа «Днестр 1362»

Мост находится недалеко от села Липы Староушицкой поселковой общины. До 1980 года мост активно использовался. Согласно Википедии, в 1981 году из-за строительства Днестровской ГАЭС началось заполнение бассейна Днестра водой, которое длилось шесть лет. Это привело к затоплению долины реки Ушица и нескольких близлежащих сел: Чугор, Ушица, Кривчаны, Раколупинцы, Яр Косиковецкий.

Экологи объясняют аномальное обмеление Днестра и его притоков длительной засухой и работой на полную мощность Днестровской ГАЭС. В некоторых селах реку можно перейти по бывшему дну. Критически низкий уровень воды также наблюдается у притоков Днестра, пишет techno.nv.ua.
  • Сегодня, 09:04
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