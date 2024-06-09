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В Молдове начали выдавать зеленые номера: смена номера обойдется в 550 леев

В Молдове начали выдавать зеленые номера: смена номера обойдется в 550 леев
Фото: asp.gov.md

На дорогах Молдовы появились первые машины с зелеными номерами. С 7 июня их выдают владельцам электромобилей. Изменение не является обязательным для тех, кто до сих пор успел зарегистрировать свои транспортные средства, передает tv8.md.

Впрочем, оказались и такие, кто пожелал поменять номера в первый же день действия нового правила. В некоторых пунктах регистрации владельцев электромобилей оказалось больше, чем водителей машин с классическими двигателями.

Прежде, чем установить зеленые номера, проверяется соответствие номера кузова, мотора и уже затем происходит процесс регистрации электрического транспортного средства.

Смена номеров обойдётся в 550 леев, а забрать их можно через три дня. Срочность - замена в течение нескольких часов - будет стоить вдвое больше.

Государство поощряет покупку электромобилей. Их владельцы сейчас не платят ни налог на загрязнение, ни дорожный налог, а банки предлагают особые условия при покупке их в лизинг.

Зеленые регистрационные номера для электромобилей – это практика, которая уже много лет используется в европейских странах и способствует лучшей идентификации их в дорожном движении.
  • Сегодня, 06:07
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