На дорогах Молдовы появились первые машины с зелеными номерами. С 7 июня их выдают владельцам электромобилей. Изменение не является обязательным для тех, кто до сих пор успел зарегистрировать свои транспортные средства, передает tv8.md.
Впрочем, оказались и такие, кто пожелал поменять номера в первый же день действия нового правила. В некоторых пунктах регистрации владельцев электромобилей оказалось больше, чем водителей машин с классическими двигателями.
Прежде, чем установить зеленые номера, проверяется соответствие номера кузова, мотора и уже затем происходит процесс регистрации электрического транспортного средства.
Смена номеров обойдётся в 550 леев, а забрать их можно через три дня. Срочность - замена в течение нескольких часов - будет стоить вдвое больше.
Государство поощряет покупку электромобилей. Их владельцы сейчас не платят ни налог на загрязнение, ни дорожный налог, а банки предлагают особые условия при покупке их в лизинг.
Зеленые регистрационные номера для электромобилей – это практика, которая уже много лет используется в европейских странах и способствует лучшей идентификации их в дорожном движении.