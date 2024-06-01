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Приднестровские теннисисты выиграли четыре золотые медали на Всемирных играх юных соотечественников

Приднестровские теннисисты выиграли четыре золотые медали на Всемирных играх юных соотечественников
Источник фото: novostipmr.com

8 июня прошел заключительный день VIII Всемирных игр юных соотечественников в Москве, в которых принимают участие приднестровцы, сообщает novostipmr.com.

После двух завоеванных золотых медалей в одиночных соревнованиях теннисисты Денис Барбу и Мария Мокроусова-Кучук, объединившись в пару, не оставили никаких шансов своим соперникам. В полуфинале они обыграли спортсменов из Армении, а в финале со счетом 2:0 теннисистов из Москвы. В итоге в нашей копилке еще 2 золотые медали.

«Одним из престижных видов соревнований по настольному теннису являются командные соревнования. Здесь спортсмены играют не только за себя, но и отвечают за общий командный результат. Дубоссарские спортсмены, особенно женская половина, всегда более успешно выступали на чемпионатах Европы и мира именно в командных соревнованиях. Эта традиция продолжается в дубоссарской школе настольного тенниса и по сей день», - рассказал директор Республиканской СДЮШОР настольного тенниса г. Дубоссары Валерий Гросул.

Отдыхать спортсменам долго не придется. Уже в июле в городе Мальме, Швеция, будет проходить юношеский чемпионат Европы, в котором приднестровские теннисисты примут участие.

  • Сегодня, 06:09
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