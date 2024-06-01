В субботу 8 июня в Одессе начали официально открывать пляжи - первым стал "Калетон". Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает unian.net.
По его словам, для купания и оздоровления постепенно открываются соответствующие зоны.
"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе", - рассказал Кипер.
По его словам, список будет дополняться (по мере прохождения проверок). Власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.
"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов - пребывание людей у моря запрещено!", - напомнил глава ОВА.
Напомним, в апреле в Одессе во время совещания обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона, в частности предоставления услуг в прибрежной зоне, тогда сообщалось, что море до сих пор не очистилось после каховского наводнения.
По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности. Однако местные жители и гости города начали посещать определенные пляжи без официального разрешения.