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В Одессе начали открывать пляжи: какой стал первым

В Одессе начали открывать пляжи: какой стал первым
Источник фото: news.meta.ua

В субботу 8 июня в Одессе начали официально открывать пляжи - первым стал "Калетон". Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает unian.net.

По его словам, для купания и оздоровления постепенно открываются соответствующие зоны.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона - пляж "Калетон" в Одессе", - рассказал Кипер.

По его словам, список будет дополняться (по мере прохождения проверок). Власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов - пребывание людей у моря запрещено!", - напомнил глава ОВА.

Напомним, в апреле в Одессе во время совещания обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона, в частности предоставления услуг в прибрежной зоне, тогда сообщалось, что море до сих пор не очистилось после каховского наводнения.

По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности. Однако местные жители и гости города начали посещать определенные пляжи без официального разрешения.
  • Сегодня, 06:14
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