Dnestr.TV

 
0

В ВОЗ заявили, что миру после пандемии нужно готовиться к новой «болезни X»

В ВОЗ заявили, что миру после пандемии нужно готовиться к новой «болезни X»
Изображение: iStock.com / hocus-focus

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что «болезнь Х» после коронавируса возникнет, это остается вопросом времени и мир должен быть готов к ней. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает gazeta.ru ссылаясь на ТАСС.

«Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию», — сказал Бердыклычев.

Он отметил, что предсказать, когда и где произойдет вспышка новой болезни невозможно, поэтому важная задача, по мнению эксперта, быть готовым к новой болезни.

До этого Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия занимает шестое место по заболеваемости корью на 1 млн человек в Европе.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Восемь стран Европы предупредили Грузию, что ее европей ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • О чём следует знать в поминальные дни
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна