Утро второго дня регаты «Семья Президента за здоровый образ жизни» выдалось дождливым. Но это не испугало ни организаторов, ни участников мероприятия. Гонки состоятся при любой погоде, скомандовал главный судья соревнований. В назначенное время команды вышли на старт. Как напоминает novostipmr.com, регата стартовала накануне.
Старты начались с повторного заезда команд КВИНТ и ПГУ-преподаватели. В первый день регаты не удалось определить победителей. Команды пришли к финишу с одинаковым результатом. Было принято решение повторить их противостояние сегодня. В упорной борьбе лучшими оказались гребцы КВИНТа, опередив соперников более чем на 2 секунды и завоевав путевку в полуфинал.
Далее начались полуфинальные заезды. Стоит отметить, что сегодня практически все водные сражения были драматичными, нерв чувствовался в каждом. И это не удивительно, ведь во второй день на старт выходили сильнейшие команды соревнований. Напомним, состязания проходили в шести группах: силовые структуры; предприятия, организации и учреждения; органы госвласти и управления; студенты; школьники и женские команды.
В первом полуфинале среди силовых структур ФСО «Динамо» в плотной борьбе одолело ГСО и стало первым финалистом. Во втором полуфинале встретились Минобороны и МВД. Две сильнейшие команды всю дистанцию шли вровень. В результате команда МВД вырвала победу, опередив соперника на доли секунды. По итогам всех заплывов в финал вышли МВД и ФСО «Динамо». Минобороны предстояло побороться за бронзу с командой ГСО.
Полуфинальные заезды среди предприятий и организаций открыли новички регаты Молдавский металлургический завод и ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Обойдя соперников, ММЗ вырвался в финал.
Второй полуфинальный заезд среди предприятий и организаций прошел между еще одним новичком регаты заводом КВИНТ и опытным бендерским КоммуналДорСервисом. Коммунальщики оказались сильнее, их ждал финал.
Третья группа - органы госвласти и управления. На воду вышла команда Администрации Президента. Эта сильная сплоченная команда является двукратным победителем регаты и обладателем суперкубков 2022 и 2023 годов. Ее соперником выступил экипаж госадминистрации и горсовета Бендер. Фавориты гонки уверенно одержали победу и вышли в финал.
Во втором полуфинальном заезде среди органов власти на старте встретились команды Минэкономразвития и Аппарата Правительства. Заплыв был интригующим, так как это две равные по силе команды. В результате лучшими стали экономисты и вышли в финал. У Минэкономразвития по результатам регаты-2024 будет как минимум серебро. Команда покорила новую высоту. В прошлом году у нее была бронза.
В заезде студенческих коллективов за 3-е место боролись команды Приднестровского госуниверситета и Военного института Минобороны. В упорной борьбе бронза досталась курсантам Военного института.
Среди школьников за третье место боролись суворовцы и казачата Черноморского казачьего войска. В итоге бронзу взяли воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища.
После небольшого перерыва начались заезды за бронзу. Уже по традиции первыми на воду вышли силовики: Минобороны против Государственной службы охраны. Придя к финишу раньше, Минобороны завоевало третье место.
Бронзовый заезд среди предприятий случился между командами КВИНТ и ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Еще раз напомним, что обе команды - новички. Они финишировали практически нов в нос. Доли секунды, и лучший результат у Водоканала.
Заезд за третье место среди гражданских органов власти был между командами бендерской госадминистрации и экипажем Аппарата Правительства. Бендерская команда поначалу вышла вперед, но Аппарат Правительства её догнал. В невероятной борьбе Правительство становится бронзовым призером.
Пришло время золотых финалов. За первое место начали борьбу ФСО «Динамо» и МВД. В сложнейшей гонке первой к финишу пришла команда МВД. Всего пять сотых секунды, и золото у гребцов Министерства внутренних дел. Члены команды подчеркнули, что они тренировались долго, упорно и шли только за победой.
В финале среди предприятий встретились команды ММЗ и бендерского КоммуналДорСервиса - два сильных соперника. Перед выходом на старт металлурги отметили, что «готовы вскипятить воду стальными сердцами». И им это удалось. Борьба шла на равных, но победителем стал ММЗ. Новичок регаты сразу же так ярко заявил о себе. Рыбницкие металлурги взяли золото в своей группе и получили возможность побороться за суперкубок.
«Дебют прошёл успешно, вся команда работала слаженно. Соперники все были достойные, но мы старались. Мы считаем, что это отличный результат, если учесть, что мы тренировались всего два месяца. Но мы показали отличный результат. Одни завод, одна команда!» - отметили представители команды ММЗ.
В группе госорганов за золото вышли бороться Администрация Президента и Минэкономразвития. Перед стартом министр экономического развития Сергей Оболоник, который является членом команды, отметил, что соперник у них очень достойный. «Вода нас рассудит», - добавил глава ведомства.
В итоге в этом поединке уверенную победу одержала команда Администрации Президента. Она третий год подряд одерживает верх в своей группе.
«Секрет нашего успеха в том, что мы не только выработали синхронность действий, мы научились думать одинаково», - отметили члены экипажа.
В свою очередь, Минэкономразвития берет серебро, им это удаётся впервые.
В студенческом финале встретились команды Тираспольского юридического института и Училища олимпийского резерва. Олимпийский резерв - победитель среди студентов.
В финале школьников на воду вышли представители Училища олимпийского резерва и Республиканского кадетского корпуса МВД ПМР. И вновь воспитанники Училища стали лучшими, завоевав золото.
И последний заезд – женский. Напомним, вчера команда Минпроса досрочно завоевала бронзу. Сегодня за золото боролись девушки из Аппарата Правительства и Ассоциации здоровья и спорта. Удача и везение оказались на стороне экипажа Правительства.
Итоги регаты «Семья Президента за здоровый образ жизни» - 2024
Силовые структуры:
1 место – МВД,
2 место - ФСО «Динамо-центр»,
3 место - Минобороны.
Предприятия и организации:
1 место - Молдавский металлургический завод,
2 место - МУП «КоммуналДорСервис»,
3 место - ГУП «Водоснабжение и водоотведение».
Гражданские органы власти:
1 место - Администрация Президента,
2 место - Министерство экономического развития,
3 место - Аппарат Правительства.
Студенческие коллективы:
1 место - Училище олимпийского резерва,
2 место - Тираспольский юридический институт,
3 место - Военный институт Минобороны.
Школьники:
1 место - Училище олимпийского резерва,
2 место - Республиканский кадетский корпус МВД ПМР,
3 место - Тираспольское Суворовское военное училище.
Женские команды:
1 место - Аппарат Правительства,
2 место - НП «Ассоциация здоровья и спорта»,
3 место - Министерство просвещения ПМР.
За суперкубок сразились победители трёх групп «Силовые структуры», «Предприятия и организации», «Органы госвласти»: МВД, ММЗ и Администрация Президента. Перед стартом чемпионов выверяются малейшие детали. Всё команды очень сильны, и здесь любая мелочь будет иметь значение. По сигналу команды ринулись в бой, лодки шли вплотную друг к другу. Определить победителя смогли только с помощью фотофиниша.
Результаты битвы за суперкубок:
ММЗ 1.19.50,
Администрация Президента 1.19.47,
МВД 1.18.45.
На регате «Семья Президента за здоровый образ жизни» - 2024 суперкубок завоевала команда МВД. Напомним, что предыдущие два года его обладателем была команда Администрации Президента.
На церемонии награждения к участникам регаты обратился Президент ПМР Вадим Красносельский – инициатор этого проекта. Ранее глава государства с супругой принимали участие в гонке. В нынешнем году руководитель страны, он же Президент Федерации гребного спорта ПМР, наблюдал за соревнованиями.
Вадим Красносельский отметил, что команды получили те эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.
«Многие участники данной регаты не имели отношения к этому спорту, но через спорт получили не просто физическую закалку, выносливость, а те эмоции, которые запомнят на всю жизнь. Вы все, наверное, пришли к пониманию, что какой бы ни был сильный человек в лодке, он один не в состоянии победить. Только команда, только слаженность, только общий ритм. И я наблюдал со стороны, конечно, хочу отметить положительные эмоции. Данная регата объединила молодых людей и тех, кому далеко за 18. Это очень здорово. Поэтому я вас всех поздравляю. Вы все победители. Уважаемые приднестровцы, участники соревнований, от семьи Президента Приднестровской Молдавской Республики вам большое спасибо», - сказал Вадим Красносельский.
Всем командам были вручены дипломы за участие. После началось награждение призёров и победителей. На этом регата «Семья Президента за здоровый образ жизни» - 2024 завершилась. Её участники сделали общее фото с Президентом.