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Юлию Тимошенко объявили в розыск в России

Юлию Тимошенко объявили в розыск в России
Источник: vm.ru

Тимошенко разыскивается по статье УК. О какой статье идет речь, ведомство не уточняет. Она была премьером Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010-го

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, свидетельствуют данные базы розыска российского МВД, пишет rbc.ru.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке ее дела.

Тимошенко 63 года. Она занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010 года, трижды была кандидатом на пост президента. В 2011–2014 годах находилась под стражей, ее обвиняли в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В ЕСПЧ сочли задержание Тимошенко незаконным, Верховный суд Украины закрыл дело против нее 14 апреля 2014 года. В 2019 году партия Тимошенко «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде по итогам парламентских выборов.

В мае МВД объявляло в розыск по статье УК нынешнего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко (возглавлял страну с 2014 по 2019 год). О какой именно статье идет речь, тогда также не уточнялось. В Кремле пояснили, что бывший и нынешний президенты Украины разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений Киева. Однако через несколько дней информацию о розыске Зеленского и Порошенко из своей базы МВД убрало.

После объявления в розыск Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров посоветовал «поискать совесть и здравый смысл», а в МИДе действия ведомства назвали «свидетельством отчаяния». Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность», назвал внесение его в базу розыска «почти боевой наградой» и выразил надежду, что поводом для дела стали «патриотизм и любовь к Украине».
  • Сегодня, 06:29
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