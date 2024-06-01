В ходе президентского совещания с главами госадминистраций обсудили текущие вопросы жизнедеятельности городов и районов республики. Руководители проинформировали о положении дел на местах, отчитались в исполнении поставленных ранее задач и поручений, обозначили проблемные аспекты, требующие повышенного внимания, пишет пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский спрашивал, своевременно ли и в полном объеме проходят выплаты отпускных работникам образовательной сферы. Согласно предоставленной на совещании информации, резерв на эти цели сформирован, все заявки удовлетворены. Еще один вопрос – подготовка к выпускным вечерам. С датами их проведения пока определяются. Один из немаловажных факторов – погодные условия. Учитывая их нестабильность и сложную прогнозируемость, продумываются как открытые площадки, которым последние годы отдают предпочтение организаторы, так и альтернативные – в помещениях. Проливной дождь сорвал в минувшую субботу открытие летнего кинотеатра в Слободзее, напомнили на совещании. С новой датой пока не определились. В ближайшее время в Слободзее состоится еще одно праздничное мероприятие – детский сад «Ивушка» отметит 45-летие.
Президента проинформировали, что на минувшей неделе в Тирасполе были вручены документы 188 выпускникам учреждений дополнительного образования. 55 человек завершили учебу с отличием.
Летний лагерь «Спартак» открыл оздоровительный сезон. 8 июня началась смена для 78 обладателей путевок, предоставленных по линии Минсоца, 9 июня в лагерь прибыли 47 спортсменов, 17-го здесь ждут 96 воспитанников попенкского интерната, рассказала замглавы столичной госадминистрации Ирина Ольховик. Глава Дубоссар Руслан Чабан отметил, что и в его городе лагерь принял первый заезд. Всего на дубоссарской площадке планируется оздоровить в течение лета 360 детей со всей республики.
Роман Иванченко упомянул в докладе состоявшееся открытие спортивного комплекса при бендерской школе №15, рассказал о ремонте дорожного полотна рядом с этим объектом – по улице Тамары Кручок. Объем работ большой. Их проведение предусмотрено в два этапа – в текущем и следующем годах. В 20-х числах июня планируется сдача в эксплуатацию еще одной спортплощадки – возле 11-й школы. Продолжаются работы по благоустройству парка в микрорайоне Северный. Глава города также рассказал, что с сегодняшнего дня бендерский мусор вывозят на новый полигон ТБО, расположенный в Малаештах.
Собеседники наметили рабочий план на текущую неделю. Завтра состоится большое совещание в Администрации Президента.