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В Госдуме РФ разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ

В Госдуме РФ разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Профильный комитет Госдумы по просвещению после нескольких историй с досмотрами школьников перед ЕГЭ внесет в палату законопроект, который предусматривает изменения порядка проведения экзамена. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Ольга Казакова.

"Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение", - сказала Казакова.

Ранее в социальных сетях появились жалобы школьников на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ. В частности, они фиксировались в Воронеже, Московской области, Чувашии. В связи с этим Рособрнадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ, а также обнародовать ее результаты. В беседе с ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что досмотр участников перед ЕГЭ в принципе не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

  • Вчера, 15:10
  • DTV
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