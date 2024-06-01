За неделю – с 31 мая по 6 июня – сотрудники ГАИ задержали 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Пять нарушителей выявлены в Рыбнице, четыре – в Слободзее, по два – в Бендерах и Каменке, по одному – в Дубоссарах и Тирасполе.
Десять пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Три нетрезвых автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
Два автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.