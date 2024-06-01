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Госавтоинспекция напоминает. Вниманию водителей грузовых машин
Фото: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com
Госавтоинспекция напоминает: в связи с жарой в Приднестровье действует режим ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.
В период времени с 10:00 до 20:00 запрещено движение грузовиков массой свыше 20 тонн, если температура воздуха превышает отметку 29 градусов по Цельсию.
При въездах в города республики организованы специальные площадки, предназначенные для парковки большегрузов на период действия этого ограничения.
- Вчера, 18:07
- DTV
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