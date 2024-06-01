Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с советником по вопросам мира и развития ООН Кристин Йенссен, а также ассистентом по вопросам инклюзии уязвимых групп населения Лоры Сторн.
Открывая встречу, Александр Стецюк положительно охарактеризовал динамику взаимодействия с ООН и ее профильными структурами. В частности, дипломат отметил, что на территории Приднестровья реализуется серия проектов под эгидой агентств ООН, а накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия, пишет пресс-служба МИД ПМР.
Наряду с этим, стороны подвели итоги работы ООН в первой половине текущего года и обсудили актуальные, в том числе и проблемные аспекты в рамках текущей проектной активности. По итогам встречи собеседники договорились поддерживать системную коммуникацию в целях осуществления скоординированной деятельности международной организации на территории Приднестровской Молдавской Республики.