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В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел с делегацией ООН

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел с делегацией ООН
Фото: пресс-служба МИД ПМР

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с советником по вопросам мира и развития ООН Кристин Йенссен, а также ассистентом по вопросам инклюзии уязвимых групп населения Лоры Сторн.

Открывая встречу, Александр Стецюк положительно охарактеризовал динамику взаимодействия с ООН и ее профильными структурами. В частности, дипломат отметил, что на территории Приднестровья реализуется серия проектов под эгидой агентств ООН, а накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия, пишет пресс-служба МИД ПМР.

Наряду с этим, стороны подвели итоги работы ООН в первой половине текущего года и обсудили актуальные, в том числе и проблемные аспекты в рамках текущей проектной активности. По итогам встречи собеседники договорились поддерживать системную коммуникацию в целях осуществления скоординированной деятельности международной организации на территории Приднестровской Молдавской Республики.
  • Вчера, 18:17
  • DTV
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