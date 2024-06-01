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Майский индекс цен

Майский индекс цен
Источник фото: oon.su

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых пяти месяцев 2024 года в Приднестровье превысила два с половиной процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – около шести процентов. В январе-мае текущего года стали дороже продукты питания и непродовольственные товары – более чем на полтора процента, передает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-май 2024 года:
- на продовольственные товары – 101,71%;
- на непродовольственные товары – 101,65%;
- тарифы на услуги – 105,89%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,62%.

Майская инфляция

По итогам мая 2024 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение последнего весеннего месяца составило почти в полпроцента.

В отчетный период выросли ценники на продукты питания, повысились тарифы на услуги, скорректировались цены на непродовольственные товары.

Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дороже на три четверти процента. Наиболее подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель; мороженое; консервы рыбные и мясные; маргариновая продукция; консервы фруктово-ягодные и овощные; общественное питание; шампанское и пиво. Подешевели: яйца; мед; молочная продукция; сыр; масло растительное; макаронные изделия; сахар.

Непродовольственные товары за май текущего года подорожали менее чем на одну десятую процента. Наиболее подорожали: товары бытовой химии; медикаменты; табачные изделия; синтетические моющие средств; хозяйственные и парфюмерно-косметические товары. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; автозапчасти; инструменты; электротовары и другие бытовые приборы.

В среднем тарифы на услуги за отчетный месяц выросли почти на полпроцента. Подорожали: газ сжиженный; услуги связи; бытовые услуги фотоателье; услуги физической культуры и спорта; услуги образования; ветеринарные услуги.

Индексы потребительских цен за май 2024 года:

- на продовольственные товары – 100,75%;
- на непродовольственные товары – 100,08%;
- тарифы на услуги – 100,43%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,43%.

Годом ранее майский сводный индекс потребительских цен составил 100,53%. В мае 2023 года наиболее подорожало продовольствие – на 1,39%, тарифы на услуги выросли на 0,40%, а на непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,44%.

Цены на продукты

Стоимость продовольственных товаров за май 2024 года в Приднестровье в среднем повысилась на три четверти процента. Ценники на прилавках изменились разнонаправлено. Подорожали плодоовощная продукция, рыба и морепродукты, мороженое, плодово-ягодные, овощные и мясные консервы. Подешевели яйца, мед, макаронные изделия, молочная продукция и сахар. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июня 2024 года, сообщает newspmr.com.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 76,13 руб.
Говядина бескостная – 94,12 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 89,28 руб.
Свинина бескостная – 94,43 руб.
Печень куриная – 57,94 руб.
Фарш мясной – 69,44 руб.
Пельмени – 56,28 руб.
Печень говяжья – 102,44 руб.
Грудка куриная – 66,11 руб.
Куры потрошеные – 44,67 руб.
Окорочка куриные – 48,89 руб.
Сало – 59,76 руб.
Колбаса вареная – 113,41 руб.
Сосиски, сардельки – 85,52 руб.
Колбаса полукопченая – 142,90 руб.
Мясокопчености, кг – 172,33 руб.
Колбаса сырокопченая – 260,52 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 76,47 руб.
Карась свежий – 56,14 руб.
Толстолобик свежий – 43,47 руб.
Салака – 32,57 руб.
Хек – 67,67 руб.
Скумбрия – 70,30 руб.
Сельдь замороженная – 37,57 руб.
Сельдь соленая – 56,22 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 35,28 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 21,45 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 31,43 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 22,71 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13,53 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,42 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,73 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,87 руб.
Сметана, кг – 55,03 руб.
Сметана на рынке, кг – 60,72 руб.
Творог, кг – 64,78 руб.
Творог на рынке, кг – 62,67 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 165,05 руб.
Сыр твердый, кг – 152,53 руб.
Брынза на рынке, кг – 94,72 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,83 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,05 руб.
Рис шлифованный, кг – 27,97 руб.
Крупа манная, кг – 14,58 руб.
Крупа гречневая, кг – 21,02 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10,53 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12,69 руб.
Крупа ячневая, кг – 9,25 руб.
Крупа перловая, кг – 10,28 руб.
Овсяные хлопья, кг – 30,27 руб.
Горох, кг – 12,51 руб.
Фасоль, кг – 37,53 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 19,23 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 18,52 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель, кг – 10,26 руб.
Капуста свежая, кг – 7,03 руб.
Лук репчатый, кг – 13,46 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,08 руб.
Морковь, кг – 9,03 руб.
Чеснок, кг – 94,18 руб.
Грибы свежие, кг – 61,06 руб.
Яблоки, кг – 10,73 руб.
Апельсины, кг – 29,93 руб.
Лимоны, кг – 29,83 руб.
Бананы, кг – 32,26 руб.
Сливы сушёные, кг – 54,29 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 82,16 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 69,41 руб.
Сок томатный, л – 25,89 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,17 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 29,29 руб.
Соки фруктовые, л – 26,30 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 19,00 руб.
Сахар-песок, кг – 23,12 руб.
Шоколад, 100 г – 26,40 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 72,88 руб.
Водка отечественная, 0,5 л – 34,99 руб.
Вино виноградное стол. отечеств., 0,7 л – 40,52 руб.
Дивин отечественный, 0,5 л – 73,85 руб.
Пиво отечественное, 0,5 л – 15,15 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,73 руб.
Мороженое отечественное, 65-75 г – 5,34 руб.
Соль пищевая, кг – 10,39 руб.
Перец черный (горошек), 100 г – 33,34 руб.
Лист лавровый, 100 г – 38,94 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 65,47 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,50 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 23,56 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,35 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в мае 2024 года подорожали в среднем на 0,75% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,39% – в мае 2023 года).
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