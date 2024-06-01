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В республике неблагоприятная ситуация по кишечным инфекциям

В республике неблагоприятная ситуация по кишечным инфекциям
фото: Freepik

Как отмечает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) оценивается как неблагополучная. В период с 3 по 9 июня зарегистрировано 69 случаев заболеваний, 32 среди детей и подростков. Из общего числа больных– у 16 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру - дало отрицательный результат у всех пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.

Показатель заболеваемости ОКИ составил 15,1 на 100 тыс. населения, что на 30,2% выше предыдущей недели и на 60,6% выше аналогичного периода прошлого года. Превышение республиканского показателя отмечается в Григориопольском, Дубоссарском и Каменском районах.

За прошедшую неделю были проведены и лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 28 проб на холеру, в четырех выделен холероподобный вибрион: 2 – в Тирасполе, по одному в Слободзейском и Рыбницком районе. В Бендерах и Каменке в водоемах обнаружено фекальное загрязнение воды. Из 16 проб на кишечные вирусы – все результаты соответствуют норме.
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