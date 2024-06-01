На площадке Администрации Президента прошло расширенное совещание. Руководитель страны пригласил к рабочей дискуссии руководителей президентской администрации, правительства, законодательного органа республики, ряда министерств и парламентских комитетов, а также Прокурора ПМР. Повестка сформирована по запросам участников. Обсуждали будущие проекты бюджета и ФКВ-2025. При формировании статей главного финансового документа предстоящего года акцент, как и прежде, будет сделан на первоочередном исполнении социальных обязательств. При обсуждении программы капитальных вложений отмечено, что за время действия ей охвачено порядка 650 объектов. В следующем году в приоритете снова будут уже реализуемые проекты – начатые строительно-ремонтные работы должны быть завершены. Говорили также о зарплатах. Практика так называемых пилотных проектов продолжается. Анализируются результаты, на основании оценки эффективности делают выводы, предлагаются коррективы. Новая система формирования и распределения фонда оплаты труда охватывает не все сферы. Не везде ее применение целесообразно, отмечалось на совещании. Рассматриваются и иные подходы к увеличению зарплат бюджетников. Особое внимание сегодня уделили образовательному сектору. Здесь необходима оптимизация расходов, которая будет способствовать росту доходов сотрудников. Прозвучала, к примеру, информация о том, что в процентном соотношении педагогический состав образовательных учреждений уступает персоналу сопутствующих направлений (43% и 57%). В этой связи Президент упомянул успешный опыт создания в Бендерах технических групп по ремонту и обслуживанию инфраструктуры школ, детских садов, спортивных заведений. Рекомендовано в 2025 году перейти на эту систему и другим городам и районам республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Обменялись участники совещания и мнениями по поводу уровня заработной платы сотрудников государственных администраций. Отмечено, что он ниже, чем у аналогичных специалистов, занятых в министерствах и ведомствах. Вадим Красносельский считает такой подход несправедливым. Поручено подготовить аналитические справки и подкрепленные расчетами предложения.
Еще один требующий совместной проработки вопрос – механизм взыскания задолженностей по неоплате коммунальных услуг. Суммированный долг населения – 90 миллионов рублей.
Участники совещания обменялись мнениями и предложениями по этим и другим актуальным вопросам жизнедеятельности государства. Президентом даны текущие поручения. Обозначен круг задач на ближайшую перспективу.