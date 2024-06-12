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ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят миллионы жизней

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят миллионы жизней
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе, эти отрасли влияют на политический и правовой контекст, препятствуя мерам, которые могут нанести ущерб их прибыли, говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет ria.ru.

"Четыре продукта - табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь - являются причиной 19 миллионов смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей. Только в Европейском регионе эти отрасли полностью или частично ответственны за 2,7 миллиона смертей в год", - сказано в документе.

В организации считают, что объединение этих и других промышленных секторов в небольшое число мощных транснациональных корпораций позволило им получить значительную власть над политическими и правовыми условиями, в которых они работают, и препятствовать принятию нормативных актов, представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на размер их прибыли.

"Отраслевая тактика включает эксплуатацию уязвимых людей с помощью целевых маркетинговых стратегий, введение потребителей в заблуждение и искажение информации о преимуществах их продуктов или их экологических показателях. Такая тактика угрожает достижениям общественного здравоохранения за последнее столетие и мешает странам достичь своих целей в области здравоохранения. Европейское бюро ВОЗ будет сотрудничать с политиками в целях усиления тактики защиты от вредного влияния промышленности и его снижения. Сегодня мы приводим неопровержимые доказательства вредных методов ведения бизнеса и продуктов и говорим: люди всегда должны быть важнее прибыли", - приводятся в заявлении слова главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

ВОЗ также сожалеет, что крупные отрасли промышленности тратят значительные ресурсы на противодействие нормативным актам, представляющим общественный интерес, на формирование научных данных и публичного дискурса, а также на аутсорсинг затрат на ущерб, который они наносят людям и окружающей их среде, тем самым увеличивая бремя неинфекционных заболеваний.
  • Сегодня, 10:17
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