Фонтан у ДК им. Ткаченко в Бендерах закрыли на ремонт из-за повреждений от рук вандалов. Нарушители сломали оборудование. И этот случай не единичен. Горожане забывают, что фонтан — элемент благоустройства, а не место для купания, пишет novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры ИНФО».
«Третьего июня произошла поломка из-за того, что горожане не соблюдают требования установленных табличек, запрещающие купание в фонтане. Защитные решётки всасывающих насосов повреждены. Засосало посторонний предмет. Насос вышел из строя», - пояснил заместитель главы госадминистрации Бендер по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.
Пострадал и ребёнок. Его руку затянуло в трубопровод, образовалась гематома. Наглядно, почему купаться в фонтанах опасно.
Напомним, за купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность.