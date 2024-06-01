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Вандалы повредили фонтан у ДК имени Ткаченко в Бендерах

Вандалы повредили фонтан у ДК имени Ткаченко в Бендерах
Фото: открытые источники

Фонтан у ДК им. Ткаченко в Бендерах закрыли на ремонт из-за повреждений от рук вандалов. Нарушители сломали оборудование. И этот случай не единичен. Горожане забывают, что фонтан — элемент благоустройства, а не место для купания, пишет novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры ИНФО».

«Третьего июня произошла поломка из-за того, что горожане не соблюдают требования установленных табличек, запрещающие купание в фонтане. Защитные решётки всасывающих насосов повреждены. Засосало посторонний предмет. Насос вышел из строя», - пояснил заместитель главы госадминистрации Бендер по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.

Пострадал и ребёнок. Его руку затянуло в трубопровод, образовалась гематома. Наглядно, почему купаться в фонтанах опасно.

Напомним, за купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность.
  • Сегодня, 10:08
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