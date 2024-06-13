Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных товаров, что позволит избегать зависимости от какой-то одной страны, сообщила газета "Иомиури", передает ria.ru.
На основании этих принципов страны группы в будущем выработают конкретные критерии в отношении поставщиков. Это будет сделано во избежание зависимости от одной страны-поставщика на фоне того, что китайские полупроводники и электромобили активно захватывают рынок в Европе.
В случае государственных закупок страны будут исходить не только из предложенных цен, но и соблюдения поставщиком таких принципов как удовлетворительность мер кибербезопасности в отношении кибератак, защита от утечек и злоупотребления информацией, защита прав рабочих – отсутствие принудительного труда и расовой дискриминации, а также прозрачность производства и материалов.