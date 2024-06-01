Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг объявил о желании своей страны вступить в БРИКС в ближайшее время.
Это заявление глава МИД Таиланда сделал на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами, которая проходила в Нижнем Новгороде, пишет noi.md.
"Для меня большая честь заявить об искреннем желании Таиланда стать членом БРИКС в ближайшее время", - заявил министр.
По его мнению, чем скорее будут включены потенциальные новые партнеры БРИКС, тем сильнее будет голос БРИКС на мировой арене.
"Я был бы очень признателен за вашу поддержку полноправного членства Таиланда и надеюсь, что об этом будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в октябре в России", - добавил глава МИД Таиланда.
Он отметил, что Таиланд как страна может многое предложить БРИКС и приложит все усилия для укрепления связей БРИКС в рамках региональных, субрегиональных и многосторонних структур, а именно АСЕАН, БИМСТЕК, Диалога азиатского сотрудничества (ACD), G77 и ООН.
"Нам следует и дальше активизировать сотрудничество Юг-Юг, чтобы дополнить сотрудничество Север-Юг. В этом отношении Таиланд готов инициировать конкретное техническое сотрудничество со странами БРИКС для обмена передовым опытом, уделяя особое внимание безопасности человека в четырех аспектах, а именно в здравоохранении, занятости, продовольствии, окружающей среде и энергетике", - отметил Сангиемпхонг.