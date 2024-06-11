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Глава Правительства провёл приём граждан по личным вопросам

Глава Правительства провёл приём граждан по личным вопросам

На площадке Правительства состоялся прием граждан по личным вопросам, который регулярно проходит при участии широкого круга представителей профильных министерств и ведомств. На этот раз в работе приняли участие министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул, первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, начальник Департамента энергетики и ЖКХ Минэкономразвития Евгений Гроссул, главврач Центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил и директор Республиканского центра ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия Олег Карпинский. Круг приглашенных определили запросы, направленные в адрес Главы Правительства, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Так, житель Тирасполя Иван Лунгу обратился с просьбой о содействии в восстановлении системы горячего водоснабжения и отопления. Из-за нарушенного проекта радиаторы не нагреваются до нужных температур и не обогревают квартиру. Как отметил Александр Розенберг, вопрос восстановления рециркуляции горячей воды актуален для многих многоквартирных домов. Однако его решение невозможно без участия всех жильцов.

Также активного гражданина и его соседей беспокоит замороженная стройка на прилегающей к дому территории. Прокуратура признала строительство незаконным, но дальнейшая судьба объекта не решена. При этом дорожное покрытие во дворе нарушено, необходимо обустройство детской площадки и благоустройство. Учитывая обширный круг вопросов, затронутый в обращении Ивана Лунгу, Премьер дал ряд поручений профильным организациям, включая МГУП «Тирастеплоэнерго».

На приеме у Главы исполнительной ветви власти побывала и Ольга Лешукова – ветеринар, ведущий частную практику. Организуя свою профессиональную деятельность, заявительница столкнулась с рядом проблем при подборе помещения для веткабинета в черте города. Согласно действующим нормам и правилам должны учитываться расстояние не менее 50 метров от жилых домов до ветпункта, а также требования к его организации. Для работы ветеринарного кабинета нужны холл, приемная-смотровая, процедурная, микроспорийная. Найти подходящее здание очень сложно. В этой связи зоодоктор обратилась с просьбой упростить условия обустройства веткабинетов для тех, кто не оказывает весь перечень возможных услуг, а ведет консультативный прием животных или проводит несложные операции.

«Разработайте простые правила, разработайте перечень услуг, которые возможно оказывать по патенту без всего перечисленного, и закройте тему. Все, что сложно в части ветеринарии, нужно оставить за юрлицами, ООО, ГУПами и МУПами. Нужно людей мотивировать, давать им возможность реализовать себя и зарабатывать», — обратился к представителям Минсельхоза Александр Розенберг.

На данном этапе по поручению Председателя Правительства Ольге Лешуковой окажут содействие в поиске подходящего помещания.
  • Сегодня, 10:26
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