На площадке Правительства состоялся прием граждан по личным вопросам, который регулярно проходит при участии широкого круга представителей профильных министерств и ведомств. На этот раз в работе приняли участие министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул, первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, начальник Департамента энергетики и ЖКХ Минэкономразвития Евгений Гроссул, главврач Центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил и директор Республиканского центра ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия Олег Карпинский. Круг приглашенных определили запросы, направленные в адрес Главы Правительства, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Так, житель Тирасполя Иван Лунгу обратился с просьбой о содействии в восстановлении системы горячего водоснабжения и отопления. Из-за нарушенного проекта радиаторы не нагреваются до нужных температур и не обогревают квартиру. Как отметил Александр Розенберг, вопрос восстановления рециркуляции горячей воды актуален для многих многоквартирных домов. Однако его решение невозможно без участия всех жильцов.
Также активного гражданина и его соседей беспокоит замороженная стройка на прилегающей к дому территории. Прокуратура признала строительство незаконным, но дальнейшая судьба объекта не решена. При этом дорожное покрытие во дворе нарушено, необходимо обустройство детской площадки и благоустройство. Учитывая обширный круг вопросов, затронутый в обращении Ивана Лунгу, Премьер дал ряд поручений профильным организациям, включая МГУП «Тирастеплоэнерго».
На приеме у Главы исполнительной ветви власти побывала и Ольга Лешукова – ветеринар, ведущий частную практику. Организуя свою профессиональную деятельность, заявительница столкнулась с рядом проблем при подборе помещения для веткабинета в черте города. Согласно действующим нормам и правилам должны учитываться расстояние не менее 50 метров от жилых домов до ветпункта, а также требования к его организации. Для работы ветеринарного кабинета нужны холл, приемная-смотровая, процедурная, микроспорийная. Найти подходящее здание очень сложно. В этой связи зоодоктор обратилась с просьбой упростить условия обустройства веткабинетов для тех, кто не оказывает весь перечень возможных услуг, а ведет консультативный прием животных или проводит несложные операции.
«Разработайте простые правила, разработайте перечень услуг, которые возможно оказывать по патенту без всего перечисленного, и закройте тему. Все, что сложно в части ветеринарии, нужно оставить за юрлицами, ООО, ГУПами и МУПами. Нужно людей мотивировать, давать им возможность реализовать себя и зарабатывать», — обратился к представителям Минсельхоза Александр Розенберг.
На данном этапе по поручению Председателя Правительства Ольге Лешуковой окажут содействие в поиске подходящего помещания.