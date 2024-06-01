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Завершается нерестовый запрет

Завершается нерестовый запрет
Фото: открытые источники

В это воскресенье, 16 июня, в Приднестровье прекращается действие нерестового запрета, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.

Нерестовый запрет на территории республики действует с 15 апреля и по 15 июня (включительно) 2024 года и был введён на основании правил рыболовства ПМР.

Запрет на любительское, спортивное и промысловое рыболовство в период нереста рыб способствует увеличению их популяции в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, остальных рыбохозяйственных водоёмах Приднестровья.
  • Сегодня, 11:10
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