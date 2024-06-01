Во втором окончательном чтении приняты изменения и дополнения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные Правительством ПМР.
Сейчас в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закреплены нормы об обязательной классификации информационной продукции до начала ее оборота на территории Приднестровья. Оценке подлежат ее тематика, жанр, содержание, художественное оформление, особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной группы, а также вероятность причинения вреда здоровью и развитию детей.
Ранее осуществлять классификацию информационной продукции (например, фильма или мультфильма) могли ее производители или распространители с привлечением аккредитованных экспертов или экспертных организаций. Теперь проводить подобную экспертизу сможет и специальная межведомственная экспертная комиссия при Правительстве ПМР. Подробный порядок работы комиссии, а также ее состав установит нормативно-правовой акт Правительства.
Как сообщает пресс-служба Верховного Совета республики, одна из главных целей законопроекта – защитить подрастающее поколение приднестровцев от информации, которая может нанести вред их здоровью. В действующем законодательстве уже содержатся нормы, согласно которым распространители информационной продукции, зарегистрированной на территории ПМР, обязаны размещать знак возрастной маркировки или текстовое предупреждение перед началом демонстрации фильма. Размер такого знака должен составлять не менее 5% площади экрана. Теперь в законе уточнили, что указанное требование распространяется на демонстрацию фильмов в кинотеатрах, на киноустановках, видеоустановках, каналах телевизионного вещания (эфирного, кабельного, эфирно-кабельного, спутникового и т.д.), а также посредством глобальной сети интернет. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.
Также на пленарном заседании парламентарии сразу в двух чтениях поддержали инициативу о внесении изменений и дополнений в закон «О государственной пошлине». Автор проекта закона председатель парламентского Комитета по образованию Игорь Буга пояснил, что новые нормы направлены на установление платы в размере 20 РУ МЗП за проведение межведомственной комиссией экспертизы информационной продукции.
«Будет экспертная комиссия, которая будет просматривать кинопрокатную продукцию и присваивать ей возрастной ценз. У нас уже прецеденты были на эту тему. И соответственно, лицо обратившееся, будет платить государственную пошлину. Кроме того, будут работать и частные эксперты. Мы у них не отбираем это право. Тогда будут договорные отношения. Помимо всего прочего, сам прокатчик может на свой страх и риск определить эту возрастную группу. Но при этом он рискует попасть под действие Кодекса об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
Новые нормы в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и законе «О государственной пошлине» начнут действовать с 1 января 2025 года.