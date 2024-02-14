Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Об этом заявил в пятницу, 14 июня, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале, сообщает dw.com.
По словам Карасина, в адрес РФ поступила "нота МИД Румынии", в которой говорится, что в связи с российской агрессией против Украины "ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну".
Российская делегация не участвовала в нескольких сессиях ассамблеи Делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, сообщало издание "РБК" со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ в ПА ОБСЕ актуализирует вопрос о целесообразности пребывания России в организации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале, передает ria.ru.
Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального Собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее", - написал Слуцкий.
Слуцкий напомнил, что В Госдуме и Совфеде в феврале ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет.
"ПА ОБСЕ из площадки для диалога превратилась в сборище русофобствующих политиканов и инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса. Истерия нагнетается в духе двойных стандартов, что свидетельствуют о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ. Ассамблея планомерно игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств, свободы общения и обучения на родном языке", - написал парламентарий.
По его словам, ПА ОБСЕ игнорирует "кощунственную героизацию нацистов и их пособников", притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от точки зрения Вашингтона и Брюсселя, продолжает молчать относительно ответственности Зеленского за обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и терактов в отношении мирного населения России.